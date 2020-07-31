Семак прокомментировал продление контрактов с Жирковым и Кержаковым

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о продлении контрактов с полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.

«Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне, и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно», — приводит слова Семака пресс-служба «Локомотива».

36-летний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продлил контракт с петербуржцами до конца сезона-2020/2021. «Зенит» также продлил соглашение с голкипером Михаилом Кержаковым, новый контракт с 33-летним вратарём подписан по схеме «1+1».

Жирков — трёхкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Кержаков вместе с «Зенитом» дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.