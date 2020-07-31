Юран — об увольнении из «Химок»: это указание пришло от «Спартака». Именно от Газизова

Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок».
«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует ещё почти три года. 2,9 года. Вот и всё.
Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.
Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
- 31 июля 2020
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