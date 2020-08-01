ЦСКА хочет продолжить переговоры по трансферу 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА настроен продолжить переговоры по полузащитнику «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вере.

В клубе очень заинтересованы в полузащитнике. Одним из факторов почему ЦСКА хочет приобрести игрока — желание помочь в адаптации новичку команды, аргентинскому форварду Адольфо Гайчу.

Сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получили отказ. «Аргентинос Хуниорс» не против продать Веру, но хочет получить за него € 10 млн.



Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Хавбек записал в актив 1 гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.

