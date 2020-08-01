ЦСКА хочет продолжить переговоры по трансферу 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс»
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА настроен продолжить переговоры по полузащитнику «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вере.
В клубе очень заинтересованы в полузащитнике. Одним из факторов почему ЦСКА хочет приобрести игрока — желание помочь в адаптации новичку команды, аргентинскому форварду Адольфо Гайчу.
Сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получили отказ. «Аргентинос Хуниорс» не против продать Веру, но хочет получить за него € 10 млн.
Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Хавбек записал в актив 1 гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.
ЦСКА предложил € 5 млн за 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс», но получил отказ
- 1 августа 2020
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
-
20:23
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
19:25
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:51
-
18:35
Партнерский контент