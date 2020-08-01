Умерла мама Александра Соболева

Ушла из жизни мать форварда «Спартака» Александра Соболева.



Московский клуб выразил соболезнования в социальных сетях.



«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — сообщается в официальном аккаунте клуба в "Твиттере".



Слова поддержки игроку выразила и пресс-служба «Крыльев Советов», за которые нападающий выступал ранее.



«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.



Саша, держись, мы с тобой», — сообщается в социальных сетях.

Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт.