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Умерла мама Александра Соболева

Умерла мама Александра Соболева
Футбол / РПЛ 0

Ушла из жизни мать форварда «Спартака» Александра Соболева.

Московский клуб выразил соболезнования в социальных сетях.

«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — сообщается в официальном аккаунте клуба в "Твиттере".

Слова поддержки игроку выразила и пресс-служба «Крыльев Советов», за которые нападающий выступал ранее.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.

Саша, держись, мы с тобой», — сообщается в социальных сетях.

Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт.

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