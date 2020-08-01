Умерла мама Александра Соболева
Ушла из жизни мать форварда «Спартака» Александра Соболева.
Московский клуб выразил соболезнования в социальных сетях.
«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — сообщается в официальном аккаунте клуба в "Твиттере".
Слова поддержки игроку выразила и пресс-служба «Крыльев Советов», за которые нападающий выступал ранее.
«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.
Саша, держись, мы с тобой», — сообщается в социальных сетях.
Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт.
- 1 августа 2020
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:35
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
Партнерский контент