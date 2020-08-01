Сердар Азмун прокомментировал победу в гонке бомбардиров РПЛ
Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о звании лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.
«Спасибо большое, очень приятно получить награду. Был непростой сезон для меня и для всей команды. То, что я стал лучшим бомбардиром, — заслуга всех моих партнёров. Именно наша общая работа позволила нам защитить титул и выиграть Кубок страны. Расслабляться некогда. Постараемся в новом сезоне снова порадовать наших болельщиков», — цитирует Азмуна «Матч ТВ».
Напомним, Сердар Азмун выиграл гонку бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/2020. Он, как и другой нападающий петербургской команды, Артём Дзюба, забил 17 мячей, но россиянин чаще поражал ворота соперников с 11-метровой отметки.
Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров
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