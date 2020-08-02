«Он согласился на более низкую зарплату». Газизов — о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.



«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку „Зениту“. Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».

С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Александр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.