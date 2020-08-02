Губерниев: не придёт ко мне Юран на эфир, забоялся. Эх, Сергей…
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран решил не приходить к нему на эфир.
«Эх, не придёт Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей… Ох, Сергей...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сергей Юран ранее прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист. Вместо Юрана подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
Юран — об увольнении из «Химок»: это указание пришло от «Спартака». Именно от Газизова
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