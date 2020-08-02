«Крылья Советов» не смогли выиграть первый матч под руководством Осинькина

В 1-м туре Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с калининградской «Балтикой». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» завершили сезон Российской Премьер-Лиги на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Предыдущим тренером команды был Андрей Талалаев.

28 июля «Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».



Осинькин тренировал «Чертаново» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 московская команда финишировала третьей в Футбольной национальной лиге, только по дополнительным показателям уступив «Химкам», которые заняли второе место.