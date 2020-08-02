Деян Ловрен сфотографировался с футболкой «Зенита» по прилёте в Петербург

Защитник «Зенита» Деян Ловрен приземлился в аэропорту Пулково. Пресс-служба клуба опубликовала фото, на котором Ловрен на фоне самолёта держит в руках футболку сине-бело-голубых.

Ранее футболист на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию из самолёта и сообщил, что летит в Санкт-Петербург.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.

Главный тренер питерцев Сергей Семак ранее заявил, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.