«Лечу в Петербург». Деян Ловрен выложил в «Инстаграме» фото из самолёта

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию из самолёта.
«Лечу в Петербург», — написал хорватский футболист.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.
Главный тренер питерцев Сергей Семак ранее заявил, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом».
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