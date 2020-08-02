«Тамбов» намерен купить защитника «Родины»

Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» намерен выкупить центрального защитника «Родины» Александра Головню, который находится на просмотре в команде.

Головня — воспитанник академии московского «Динамо». В этом сезоне 21-летний игрок провёл 18 матчей в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился. «Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Вратать Сергей Рыжиков сегодня перешёл в «Тамбов» в качестве свободного агента, сообщил агент игрока Алексей Сафонов в «Твиттере».



Последние два года Рыжиков провёл в «Крыльях Советов». До этого 39-летний вратарь защищал цвета «Рубина», «Томи», московского «Локомотива», «Анжи», «Сатурна» из Раменского, «Салюта-Энергии», «Салюта-Энергии-2» и «Оскола».