Защитник «Родины» находится на просмотре в «Тамбове»

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник «Родины» Александр Головня находится на просмотре в «Тамбове».

Головня — воспитанник академии московского «Динамо». В этом сезоне 21-летний игрок провёл 18 матчей в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.

«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ранее сообщил, что клуб работает над подписанием соглашения с голкипером Сергеем Рыжиковым, который является свободным агентом. Последние два года Рыжиков провёл в «Крыльях Советов». До этого 39-летний вратарь защищал цвета «Рубина», «Томи», московского «Локомотива», «Анжи», «Сатурна» из Раменского, «Салюта-Энергии», «Салюта-Энергии-2» и «Оскола».