Защитник «Родины» находится на просмотре в «Тамбове»
Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник «Родины» Александр Головня находится на просмотре в «Тамбове».
Головня — воспитанник академии московского «Динамо». В этом сезоне 21-летний игрок провёл 18 матчей в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.
«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ранее сообщил, что клуб работает над подписанием соглашения с голкипером Сергеем Рыжиковым, который является свободным агентом. Последние два года Рыжиков провёл в «Крыльях Советов». До этого 39-летний вратарь защищал цвета «Рубина», «Томи», московского «Локомотива», «Анжи», «Сатурна» из Раменского, «Салюта-Энергии», «Салюта-Энергии-2» и «Оскола».
«Тамбов» планирует заключить контракт с Сергеем Рыжиковым
- 31 июля 2020
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