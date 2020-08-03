«Манчестер Сити» — вернувшимся из космоса астронавтам: вы там Де Брёйне не видели?

Пресс-служба «Манчестер Сити» с шуткой прокомментировал сообщение NASA об успешном возвращении на землю астронавта Дага Хёрли и его напарника Роберта Бенкена, которые провели в космосе два месяца в капсуле SpaceX Dragon и недавно совершили посадку на воду Мексиканского залива.



«Он дома! Поздравляем Дага Хёрли — великолепное достижение. P.S. Пока вы там были, вы случайно Кевина Де Брейне не видели?» — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити» в «Твиттере».



В минувшем сезоне-2019/2020 Де Брёйне стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд АПЛ, ранее единолично принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого Кевин забил 13 голов.

«Манчестер Сити» по итогам сезона занял в АПЛ второе место, уступив «Ливерпулю», оторвавшемуся от «горожан» на 18 очков.