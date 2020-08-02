«Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за защитника «Севильи» Карлоса

Лондонский «Арсенал» поборется с «Манчестер Сити» за бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает The Telegraph.
По данным источника, в услугах Карлоса лично заинтересованы главный тренер «канониров» Микель Артета и технический директор Эду. Сообщалось, что Карлос также входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны». «Севилья» хочет получить за игрока полную сумму отступных, которая составляет € 75 млн.
Карлос перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Нанта». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (35 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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