«Тусуемся с братом». Антон Миранчук опубликовал фото с прогулки на скутерах

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал фото, на котором запечатлены он и его брат, хавбек «Локомотива» Алексей во время прогулки на электрических скутерах.
«Тусуемся с братом», — подписал Миранчук фото в «Инстаграме».
«Локомотив» завоевал второе место в чемпионате России сезона-2019/2020, получив право выступить в следующем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов. Антон Миранчук принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 передачу. Его брат Алексей сыграл в 27 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 3 голевых паса.
Первым матчем сезона-2020/2021 для «Локомотива» станет встреча с «Рубином», которая состоится 11 августа в Казани. До этого 7 августа команда Миранчуков сразится с «Зенитом» за Суперкубок России.
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