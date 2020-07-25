«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России — 2020
Стали известны участники Суперкубка России 2020 года. «Зенит», ставший в сезоне-2019/2020 победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России, сыграет с московским «Локомотивом», который финишировал вторым в первенстве страны.
Суперкубок России — 2020 состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.
«Локомотив» является действующим обладателем Суперкубка. В 2019 году «железнодорожники» в третий раз выиграли этот трофей, обыграв «Зенит». Матч на столичной «ВТБ Арене» завершился со счётом 3:2.
Рекордсменом Суперкубка России является московский ЦСКА, завоевавший 7 титулов. Второе место занимает «Зенит» (4), третье — «Локомотив» (3), четвёртое — казанский «Рубин» (2), пятое — столичный «Спартак» (1).
«Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль
- 25 июля 2020
-
19:40
-
19:29
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:14
-
17:11
-
17:01
-
16:41
-
16:39
-
16:18
-
15:54
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:44
-
14:30
Партнерский контент