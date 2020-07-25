«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России — 2020

Стали известны участники Суперкубка России 2020 года. «Зенит», ставший в сезоне-2019/2020 победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России, сыграет с московским «Локомотивом», который финишировал вторым в первенстве страны.

Суперкубок России — 2020 состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.

«Локомотив» является действующим обладателем Суперкубка. В 2019 году «железнодорожники» в третий раз выиграли этот трофей, обыграв «Зенит». Матч на столичной «ВТБ Арене» завершился со счётом 3:2.

Рекордсменом Суперкубка России является московский ЦСКА, завоевавший 7 титулов. Второе место занимает «Зенит» (4), третье — «Локомотив» (3), четвёртое — казанский «Рубин» (2), пятое — столичный «Спартак» (1).