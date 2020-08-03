Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мама Кокорина поделилась детскими фото сына в форме «Спартака»

Мама Кокорина поделилась детскими фото сына в форме «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина, прокомментировала переход сына в московский «Спартак», опубликовав на своей странице в «Инстаграме» детские фотографии Александра в форме красно-белых.

«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, Саша, чтоб твои желания совпали с твоими возможностями, а господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться, всё равно произойдёт… С богом, сынок», — написала Светлана Кокорина.

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Вчера, 2 августа, московский «Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020