Мама Кокорина поделилась детскими фото сына в форме «Спартака»

Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина, прокомментировала переход сына в московский «Спартак», опубликовав на своей странице в «Инстаграме» детские фотографии Александра в форме красно-белых.



«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, Саша, чтоб твои желания совпали с твоими возможностями, а господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться, всё равно произойдёт… С богом, сынок», — написала Светлана Кокорина.

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Фото: Страница Светланы Кокориной в «Инстаграме».

Вчера, 2 августа, московский «Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».