Член ОНК Мельников: Кокорина и Мамева не надо было столько держать в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников после вынесения решения Мосгорсуда по делу нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева отметил, что игроков не стоило долго держать в СИЗО.
«Был несколько раз в изоляторе. Сегодня стало понятно, что их не надо было столько держать в СИЗО. Можно было бы всего избежать. Выбор меры пресечения нужно использовать крайне избирательно. Ребята известные, они бы не смогли никуда скрыться, их бы все узнали. Нахождение в изоляторе было бы избыточным. Надеюсь, суды будут в будущем более избирательно выбирать меру пресечения. У Александра была опасность, что он не сможет выйти на поле, учитывая его травму колена. Самонадеянно говорить, что в СИЗО можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 3 августа 2020
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