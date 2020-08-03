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Адвокат Кокорина: хорошо, что у нас есть право обжаловать решение суда. Пойдём до конца

Адвокат Кокорина: хорошо, что у нас есть право обжаловать решение суда. Пойдём до конца
Футбол / РПЛ 0

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировала решение суда по делу её клиента и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Хорошо, что у нас есть право обжаловать, пойдём до конца. Александру ещё не сообщала», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сегодня, 3 августа, Мосгорсуд отменил приговор Мамаева. В то же время приговор Кокорину был оставлен без изменений.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.

Адвокат Стукалова пояснила решение суда по делу Кокорина и Мамаева
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