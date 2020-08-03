Дэнни Роуз: мне приходится мириться с расизмом каждый день

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэнни Роуз поделился своим мнением о проблеме расизма.



«Расизм повсеместен, и я должен продолжать жить с этим. Я сталкиваюсь с ним не только в футболе, но и в повседневной жизни. На прошлой неделе мою машину остановила полиция, когда я ехал в Донкастер, откуда я родом. Каждый раз одно и то же. Меня спрашивают: «Не украдена ли машина? Где ты взял её? Что ты здесь делаешь, Можешь ли доказать, что купил эту машину?». Это происходит с 18 лет. Каждый раз, когда меня останавливают, я просто смеюсь, потому что знаю, что за этим последует.



Не так давно я садился в поезд, нёс в руках сумки, и машинистка спросила меня: «Вы знаете, что это первый класс?». Я ответил: «Да, и что?». Тогда она попросила, чтобы я предъявил свой билет. Я показал билет, а двум белым парням, которые зашли в поезд после меня она ничего не сказала. Некоторые могут сказать, что такое случается, но для меня это проявление расизма. Это то, с чем мне приходится мириться каждый день. Такова моя повседневность», — приводит слова Роуза Goal.com.

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