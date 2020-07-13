Уилфрид Заха: недостаточно просто говорить «нет расизму»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в своём «твиттере» прокомментировал сообщения с угрозами и расистскими оскорблениями, которые он получил в соцсетях.



«Крайне разочарован, что мы не добились лучшего результата вчера, но хочу поблагодарить всех вас за сообщения и поддержку. Также хотел бы поблагодарить полицию за оперативную реакцию и задержание. Люди должны понять, что вне зависимости от возраста их поведение и слова повлекут последствия и спрятаться за социальными сетями не получится. Важны действия самих соцсетей, которые, как вчера, вычисляют этих людей и блокируют их.



Подобное происходит со мной не в первый раз, и я не единственный, кто получает такие сообщения. Это происходит каждый день. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку, но хватит – значит хватит! Недостаточно не обращать внимания на эти сообщения и двигаться дальше. Недостаточно просто говорить «нет расизму». Нам нужно действовать и просвещать. Нужны изменения», — написал Заха.

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