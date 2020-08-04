Экс-футболист «Реала»: Пике — игрок второго сорта. Рамос — лучший защитник в мире
Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Аргентины Оскар Руджери поделился мнением о лидере обороны «Барселоны» Жераре Пике и капитане «сливочных» Серхио Рамосе.
«Пике — игрок второго сорта, как и я, как и многие другие. Он хорошо выглядит, встречается с Шакирой, у него крутая борода, но если бы он выступал за «Валенсию», то не стал бы известен.
Жерар просто играет в «Барселоне». Он такой же, как и я, — футболист среднего уровня. Хороший защитник, но не более того. Он практически не испытывает давления, это происходит только в матчах с большими командами.
Серхио Рамос, безусловно, является лучшим центральным защитником в мире», — приводит слова Руджери Marca со ссылкой на FOX Sports Argentina.
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