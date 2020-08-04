Развеев: Россия не котируется в Европе, как страна с хорошими тренерами или игроками

Бывший президент самарских «Крылья Советов» Виктор Развеев рассказал, почему, по его мнению, сильные европейские чемпионаты не представлены российскими футболистами и тренерами.

«Наши футболисты и сами не слишком рвутся в Европу. По простой причине — такой зарплаты, как у нас, в Европе нашим игрокам никто не даст. Получилось же у единиц удачно уехать в Европу — Кержаков, Аршавин, Павлюченко, Жирков, Радимов.

А что вы хотите, если новое поколение приходит в 18 лет первый раз получать зарплату и сразу покупает себе «Порше»? Он считает, что всего в жизни уже достиг и дальше бежать некуда. Я считаю, что мы просто уже избаловали наших футболистов большими деньгами и всем остальным.

В лучших европейских чемпионатах футболисты постоянно вынуждены доказывать своё место под солнцем. А у нас ограниченный круг футболистов, которые по этому самому кругу шатаются из одного клуба в другой. И ничего боятся не надо — агент пристроит. То туда, то сюда.

Что касается тренеров — опять-таки менталитет, язык, культура. Вообще, в России в своё время было масса достойных специалистов. Лобановский, Бесков и так далее — целая тренерская школа. Нынешние наши тренеры также, как и футболисты гуляют по клубам. Кто по году, кто и вовсе по полгода работают. А в Европу их не зовут вообще. Мы не котируемся в Европе, как страна, которая может поставить хороших тренеров или игроков», — цитирует Развеева «Телекомпания «Новый век».