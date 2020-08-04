Малком хочет покинуть Россию и играть в европейской топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

Нападающий «Зенита» Малком остался недоволен опытом выступления в Российской Премьер-Лиге, утверждает Estadio Deportivo.



По информации источника, 23-летний футболист хочет играть в одной из европейских топ-лиг. В услугах бразильца заинтересована «Севилья» и лично спортивный директор клуба Рамон Мончи, который следит за прогрессом игрока с тех пор, как тому было 18 лет.



Отмечается, что в настоящее время испанский клуб не способен оплатить трансфер Малкома и предложить ему высокую зарплату, однако всё может поменяться, если форвард активно выразит желание покинуть «Зенит». В таком случае, вероятно, цена на футболиста снизится, а сам он будет готов пойти на понижение оклада.



Малком перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Барселоны» за € 40 млн. В минувшем сезоне нападающий провёл 12 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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