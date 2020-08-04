Карим Бензема заявил, что готов перейти в кикбоксинг после завершения карьеры футболиста

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что готов заняться кикбоксингом после завершения профессиональной футбольной карьеры.

На своём канале в YouTube Бензема побеседовал с известным кикбоксёром Фуадом Эзбири: «Фуад, братишка, я люблю единоборства, это правда. Я люблю тренироваться, мы уже занимались вместе. Почему бы мне не потренироваться с тобой полгода после окончания футбольной карьеры? Если ты решишь, что я буду готов к боям, — никаких проблем. Клянусь богом, я только за!»

Карим Бензема защищает цвета мадридского клуба с 2009 года. До этого француз выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.