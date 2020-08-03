Бензема: Роналдо заставил меня полюбить футбол

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о спортсменах, которые оказали на него наибольшее влияние.



«Нет однозначного ответа. Много людей вдохновили меня, но в качестве примера возьмём футболиста. Бразилец Роналдо заставил меня полюбить футбол. Всё благодаря его игре, но это и так всем известно.



Если брать спорт в целом, хотя и не являюсь большим поклонником баскетбола, я бы назвал Майкла Джордана за то, что он сделал в „Чикаго“. Ещё один спортсмен? Пожалуй, Майк Тайсон, потому что Тайсон это сила», — приводит слова Бензема Goal.com.

Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года, а ранее выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний француз к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.