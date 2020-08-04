Созин: если Прядкин уйдёт – не бросайте камни в спину. 15 лет им все были довольны!

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.



«С моей стороны комментировать слухи об уходе Прядкина с поста президента РПЛ было бы неправильно, никакой комитет РФС по этике не имеет к этому отношения. Но оценить ситуацию со стороны можно. Это выглядит странной вознёй – ведущие клубы поддерживают Прядкина, а в СМИ уже есть список кандидатов на его замену. Ситуация неоднозначная, но надо дождаться слов Прядкина. Хотя совсем недавно его переизбрали единогласно, да и Дюков выразил ему своё доверие. Откуда браться этим слухам?



Но если вдруг РПЛ решит заменить президента или он просто уйдёт, то я призываю каждого: не бросайте камни в спину Прядкина. Он 15 лет руководил лигой, и все были довольны. Если вы хотите что-то ему сказать – говорите в лицо сейчас. А то ушёл Цорн из «Спартака», и его теперь аферистом называют. А что может ответить человек, который ушёл с должности? Кидать камни в спину Цорна неспортивно. Так в своё время было и с Блаттером – все были довольны, а потом шавки начали кусать его в спину. Если Прядкин уйдёт, то я бы не хотел, чтобы так кусали его», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Гендиректор «Зенита» выступил против ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ