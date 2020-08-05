Бэйл не попал в заявку «Реала» на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не попал в заявку для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



Напомним, встреча пройдет в Англии 7 августа. Первый матч завершился проигрышем мадридцев со счетом 1:2.

Фото можно посмотреть в «твиттере» мадридской команды.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании, по итогам которого «Реал» стал чемпионом, Гарет Бэйл провёл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом. Более того, болельщики признали Гарета худшим игроком сезона. Также сообщалось, что контракт с валлийцем может быть расторгнут по согласию сторон и Бэйл сможет уйти бесплатно.