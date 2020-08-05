«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв ЛАСК
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал ЛАСК. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.
Во втором тайме, на 55-й минуте, защитник ЛАСКа Филипп Визингер открыл счёт. Через 2 минуты ответный гол в ворота австрийской команды забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. В концовке встречи, на 88-й минуте, нападающий Антони Марсьяль вывел манкунианцев вперёд.
Напомним, в первом матче, который прошёл в Линце, Австрия, «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а ЛАСК завершил выступления на турнире.
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