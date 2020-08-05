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«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв ЛАСК

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв ЛАСК
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал ЛАСК. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.

Во втором тайме, на 55-й минуте, защитник ЛАСКа Филипп Визингер открыл счёт. Через 2 минуты ответный гол в ворота австрийской команды забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. В концовке встречи, на 88-й минуте, нападающий Антони Марсьяль вывел манкунианцев вперёд.

Напомним, в первом матче, который прошёл в Линце, Австрия, «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а ЛАСК завершил выступления на турнире.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
05 августа 2020, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
ЛАСК
Линц, Австрия
0:1 Визингер – 55'   1:1 Лингард – 57'   2:1 Марсьяль – 88'
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