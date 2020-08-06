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Виллиан согласовал контракт с «Арсеналом»

Виллиан согласовал контракт с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Виллиан с большой вероятностью продолжит карьеру в «Арсенале».

Как сообщает ESPN, 31-летний бразильский футболист согласовал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. По условиям соглашения Виллиан будет получать около £ 100 тыс. (€ 111 тыс.) в неделю. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено до конца августа.

Ранее сообщалось, что Виллиан рассказал своим друзьям о желании присоединиться к «Арсеналу».

Виллиан защищает цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

Виллиан сообщил друзьям о желании перейти в «Арсенал»
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