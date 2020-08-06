«Прекрасный турнир вернулся!» Криштиану Роналду сменил причёску накануне Лиги чемпионов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом» опубликовал фото на своей странице в «Инстаграме».

«Прекрасный турнир вернулся!» — написал Роналду.

Посмотреть фотографию можно на странице Криштиану Роналду в "Инстаграме".

Стоит отметить, что Роналду сменил причёску — сбрил кудри и вернулся к короткой стрижке.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Лиона» со счётом 1:0. На 31-й минуте отличился полузащитник Люка Тузар, который выступает за французский клуб на правах аренды из берлинской «Герты».

Криштиану Роналду попал в заявку на ответный матч, который состоится завтра, 7 августа, в Турине.