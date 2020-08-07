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Уремович: думаю, Деспотович забьёт много мячей в этом сезоне

Уремович: думаю, Деспотович забьёт много мячей в этом сезоне
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Филипп Уремович прокомментировал своё попадание в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям в прошлом сезоне, а также поделился мнением по поводу новичка команды Джордже Деспотовича.

«Это не только моя заслуга, мы играем командой, и мне помогали партнеры. Если бы я не играл здесь, думаю, такой статистики бы не было. Спасибо команде, спасибо каждому игроку, который помогал на поле.

Мы интенсивно тренировались последние пять-шесть дней, два дня было по две тренировки, потом по одной. Нужно хорошо подготовиться к первому матчу чемпионата, думаю, физически мы подойдём в хорошем состоянии.

Деспотович — хороший парень, хороший нападающий, я думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь команде. Думаю, он забьёт много в этом сезоне", — приводит слова игрока официальный сайт «Рубина».

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