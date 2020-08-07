В Санкт-Петербурге во время Евро можно будет употреблять алкоголь на улице

Власти Санкт-Петербурга решили смягчить закон о продаже и потреблении алкогольной продукции на время проведения чемпионата Европы–2020, который состоится следующим летом.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в дни проведения матчей в городе можно будет употреблять спиртные напитки на улице, за исключением некоторых мест. Данные поправки осталось принять в закон.
«В дни проведения матчей в местах проведения мероприятий Евро (за исключением детских, образовательных, медицинских организаций, всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, остановочных пунктов его движения (в том числе станций метрополитена), автозаправочных станций, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определённых уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Санкт-Петербурга, в порядке, установленном правительством Российской Федерации, объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий) допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнёрами УЕФА, поставщиками товаров, работ, услуг УЕФА», — говорится в документе.
- 7 августа 2020
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