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«Все постоянно чего-то боятся». Радченко – о назначении Вилкова на матч Суперкубка

«Все постоянно чего-то боятся». Радченко – о назначении Вилкова на матч Суперкубка
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча Суперкубка России, в котором петербуржцы сыграют с «Локомотивом».

«В этом матче «Зенит» нельзя ни в коем случае называть явным фаворитом. Это кубковая игра. Здесь может быть всё что угодно. У «Локомотива» есть много сильных сторон. Команда уже привыкла к новому тренеру. У «Локомотива» сильный состав. Николич не стал ломать то, что было до него, поэтому «Локомотив» — серьёзная и крепкая команда.

Что касается назначения Вилкова, то я не думаю, что он может как-то повлиять на игру. Все чего-то боятся постоянно: судей и так далее. Выходите, играйте и побеждайте, а не думайте про судей», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Ловрен — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом» в Суперкубке России
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