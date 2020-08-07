Ловрен — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом» в Суперкубке России
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч Суперкубка России. За петербургскую команду дебютирует хорватский защитник Деян Ловрен.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чёрный, Сильянов, Жемалетдинов, Куликов, Иосифов, Агеев, Смолов.
Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 августа 2020
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