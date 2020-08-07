Прядкин: неправильно интерпретировать, что клубы до конца не знали о регламенте Суперкубка

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал изменения в регламенте соревнований, принятые накануне матча за Суперкубок России.

«Во-первых, неправильно интерпретировать, что клубы не знали до конца о регламенте. Если ничего не объявляли, значит, действовал прежний. Учитывая достаточно плотный календарь, мы рассматривали возможность убрать дополнительное время, но не успели обсудить с клубами этот вопрос, поэтому решили отказаться.

Если утверждать, то надо было делать это заранее, а не за три часа до матча. Это ни в коем случае не связано с основным вещателем. Более того, мы договорились, что они покажут матч в полном объеме — и с дополнительным временем, и с серией пенальти, если она будет. Решение было принято в связи с эпидемиологическим регламентом, и мы решили, что будет 5 замен. Если будет дополнительное время, ею можно будет воспользоваться", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.