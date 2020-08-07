Мещеряков — о матче с «Зенитом»: победил тот, кому чуть больше повезло

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча за Суперкубок с «Зенитом» (2:1).



«Победил тот, кому чуть больше повезло, потому что игра была равной. Подготовительный матч, дальше будем играть», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.



На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.