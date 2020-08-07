Семак: в матче за Суперкубок Ловрен смотрелся очень хорошо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка петербургского клуба хорватского защитника Деяна Ловрена.

«Ловрен сегодня смотрелся очень хорошо. Начинать играть в новом клубе, не имея ни товарищеских матчей, ни контрольных, непросто. Но он проявил себя хорошо.



Мы должны давать игровое время всем. Были какие-то замены, может, позже, чем хотели. Выпускать молодых игроков в таком матче непросто, но те, кто вышел, сыграли хорошо. Если бы ещё Ригони забил, было бы вообще замечательно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Зенит» объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля» 27 июля. Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.