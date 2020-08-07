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Семак: капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим

Семак: капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение форварда Артёма Дзюбы капитаном команды в матче с «Локомотивом» (2:1) за Суперкубок России.

«Капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим. Передал повязку Оздоеву, потому что он давно в команде. Можно было и Кержакову, но он был далеко. Для нас этот вопрос не является самым важным.

Дзюбу заменили, потому что у него была микротравма. Он не мог играть весь матч. Ротировали игроков, чтобы они были готовы к сезону", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. На 14-й минуте Артём Дзюба, вышедший на матч с капитанской повязкой, открыл счёт в матче. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
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