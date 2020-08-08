Криштиану Роналду впервые за 10 лет не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за десять лет не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» B / R Футбол.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отличился Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

До этого Роналду не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2010 году, выступая за «Реал». Тогда «Королевский клуб» уступил «Лиону» и не смог преодолеть стадию 1/8 финала.