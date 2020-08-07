Роналду побил державшийся 94 года клубный рекорд «Ювентуса» по голам за сезон

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 36 голов в сезоне-2019/2020. Последние два гола форвард забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (2:1).
Португалец побил клубный рекорд по голам в течение одного сезона, державшийся 94 года. Предыдущий рекорд по мячам, забитым за «Ювентус» за один сезон, принадлежал венгру Ференцу Хирзеру. Он за 26 матчей в чемпионате Италии сезона-1925/26 забил 35 голов.
В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи, Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил удар метров с 25, мяч залетел в девятку ворот «Лиона».
Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
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