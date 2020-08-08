Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход в четвертьфинал Лигу чемпионов. На стадии 1/8 турнира «горожане» обыграли «Реал» (2:1 -дома и 2:1 – на выезде).

«Выход в четвертьфинал — это хорошо, потому что мы нокаутировали «Реал» и точно знаем, на что способна эта команда. Они выиграли три Лиги чемпионов подряд. Это даст нам осознание того, что мы тоже можем это сделать. Важно, что мы обыграли их дважды. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в плей-офф. Вы видите спокойствие и индивидуальное мастерство, с которыми они играют. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если ходим победить, мы должны обыгрывать большие клубы», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.