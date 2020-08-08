Болельщик «Локо» — Кикнадзе: я сегодня в цирк приехал. На арене — гендиректор дядя Вася

На встрече «Локомотива» с болельщиками один из фанатов произнёс речь и прочитал стихотворение, после чего показал генеральному директору клуба Василию Кикнадзе средний палец.

«Сегодня лично мне чего-то не хватало. Юрия Палыча Сёмина, морали и правил нашего клуба. Мы сегодня по ту сторону баррикад…Учитывая, что происходит в истории нашего клуба, мне сегодня приснилась Смородская», — передаёт слова болельщика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После этого фанат прочитал стихотворение: «Я сегодня в цирк приехал. На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей. Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету. В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя. Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят. Главное, в защите уже и пошире бы в атаке. Жаль, плевать вам на фанатов. Средний палец ваше кредо. Коль уж скоро вы уйдёте, а трибуны будут вечно», — сказал фанат и показал генеральному директору клуба средний палец.