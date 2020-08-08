«Бавария» — «Челси»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Бавария» – «Челси». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Бавария» — «Челси» на «Чемпионате»

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Раду Петреску.

В первом матче «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счётом 3:0.