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«Бавария» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Бавария» — «Челси»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Бавария» — «Челси»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Бавария» – «Челси». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Бавария» — «Челси» на «Чемпионате»

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Раду Петреску.

В первом матче «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счётом 3:0.

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