Родченков рассказал, что бывший врач «Зенита» имел прямое отношение к допинговой программе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил, что экс-глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.



Сергей Пухов работал в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, затем он ушёл в отставку по неизвестным причинам. Специалист работал в олимпийской сборной. По словам Родченкова, он был любимым врачом известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чёгина, десятки спортсменов которого были отстранены от международных соревнований за употребление запрещенных препаратов.



Также Григорий сообщил, что Пухов был близким соратником Валерия Куличенко, который имел отношение к распространению допинга среди российских легкоатлетов.



«Сергей Пухов был связан с Куличенко, и он также был частью государственной допинг-программы. Он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что он является хорошим примером «знахаря» в футболе», — цитирует Родченкова Daily Mail.



Британское издание, взявшее интервью у Родченкова, также отмечает следующий факт: экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в своей книге писал, что в медицинском штабе «повсюду были иглы и шприцы», а также «игроки с капельницами».



Также Риксен говорил, что Пухов предлагал ему уколы и он принимал их «снова, и снова, и снова». Фернандо писал: «Я понятия не имел, что доктор Пухов колет мне… но, блин, это сработало! Я получил невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных результатов, поэтому я был убежден, что это не было чем-то незаконным".

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