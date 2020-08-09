Сульшер: между Марсьялем и Рашфордом нет соревнования

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об отношениях между форвардами «красных дьяволов» Антони Марсьялем и Маркусом Рашфордом.



«Между ними нет соревнования. Антони и Маркус играют вместе и всегда готовы преподнести друг другу подарок в виде возможности забить гол. Они всегда стремятся помочь друг другу. Для меня никогда не может быть соревнования между игроками внутри команды. У нас одно общее дело — мы стремимся к победе. Если когда-нибудь почувствую, что футболист играет за себя, ради собственной похвалы и личных наград, его больше не будет в моей команде. Это прямо, просто и ясно. Мне не нужен игрок с раздутым эго. Не хочу, чтобы футболист возвышался над командой», — приводит слова Сульшера Mirror.