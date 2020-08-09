«Ливерпуль» близок к трансферу греческого защитника

Защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас близок к переходу в «Ливерпуль», утверждает в своём «твиттере» корреспондент The Independent Мелисса Редди.

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста € 13 млн. Ожидается, что грек пройдёт медицинское обследование в «Ливерпуле» на следующей неделе.

24-летний Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В завершившемся сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что «Ливерпуль» впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии. В Лиге чемпионов клуб дошёл до 1/8 финала, где проиграл «Атлетико».