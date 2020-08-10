«Сниматься ни в коем случае нельзя!» Хусаинов дал совет руководству «Спартака»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение о возможном отстранении арбитра скандальной встречи 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2), а также прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о возможном снятии команды с соревнований.

«Слышал, что Казарцева отстранили. Если Кашшаи так поступил, то это радует. Предыдущие его высказывания после левых пеналей заставляли недоумевать. Когда Кашшаи в такой манере защищает арбитров, это квалифицирует его как непрофессионала в судейством вопросе. Говорят: «Ты можешь быть гениальным футболистом, но можешь не состояться в роли тренера». Вот у него похожая ситуация: он был классным судьёй, но руководитель… Он непрофессионально отвечает за работу, больше похож на назначенеца. Если сегодня адекватно отреагировал — здорово.

Слова Федуна слышал. Понять Леонида Арнольдовича можно, но оправдывать не стоит. Огромная футбольная диаспора спартаковцев не поймёт… История всё рассудит и расставит по своим местам. Проиграна битва, но не война. Надо идти дальше.

«Спартаку» ни в коем случае нельзя сниматься с чемпионата. Наоборот, идти дальше с достоинством. Как проповедовал символ красно-белых гладиатор: «В бой до конца», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.