Марио Балотелли может перейти в «Бешикташ»

Стамбульский «Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Брешии» Марио Балотелли, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, представители турецкого клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. «Бешикташ» предложил форварду контракт с зарплатой в € 2,5 млн в год плюс бонусы.
Контракт Балотелли с «Брешией» действует до лета 2022 года, но соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как клуб вылетел из Серии А.
Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.
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