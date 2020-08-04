Марио Балотелли может перейти в «ЧФР Клуж»

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли всё ещё не определился с местом продолжения карьеры.
Как сообщает Digi Sport, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «ЧФР Клуж», вновь ставший чемпионом Румынии. Несмотря на то что Марио находится в статусе свободного агента, клубу будет нелегко заполучить форварда из-за его финансовых запросов. В сезоне-2019/2020 игрок заработал € 1 млн.
Последним клубом Балотелли была «Брешия», в которую он перешёл летом 2019 года. В ходе своей карьеры Марио также защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя». В минувшем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов. После возобновления кампании летом Балотелли ни разу не вышел на поле.
Ранее сообщалось, что контракт Балотелли предложил клуб третьего дивизиона чемпионата Италии.
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